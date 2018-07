Cardi B heeft bewust geen nanny die haar helpt bij moederschap

"Ik wil leren hoe ik een moeder moet zijn", geeft Cardi B woensdag als verklaring op Instagram.

"Ik wil iedere seconde van mijn kind genieten en ik ben zo dankbaar dat dat kan en dat ik zulke fantastische ouders heb", gaat de rapper verder. "Ik ben een gezegend persoon, maar dat ben ik pas écht sinds ik zelf moeder ben."

In april werd bekend dat Cardi B zwanger was van Offset. Ze onthulde het nieuws tijdens een optreden in de Amerikaanse show Saturday Night Live. De rapper, die bekend werd door het nummer Bodak Yellow, kwam het podium op in een jurk met veren, waarin ze haar buik nog wist te verhullen.

Tijdens het tweede nummer, Be Careful, was pas zichtbaar dat ze zwanger was. Aanvankelijk was de camera alleen gericht op haar gezicht, maar halverwege het lied werd uitgezoomd en verscheen de hiphopsensatie in een nietsverhullende witte avondjurk.