Zoontje Fresku heeft chronische aandoening

Dat laat de rapper woensdag weten via zijn management. Eerder werd al bekend dat het jongetje, genaamd Rayaan, buiten acuut levensgevaar is. Afgelopen weekend riep Fresku zijn volgers op voor Rayaan te bidden omdat het niet goed met hem ging. Hij ligt nog wel op de intensive care en wordt woensdag naar een ander ziekenhuis vervoerd.

Ook is er inmiddels een diagnose gesteld, maar die zegt Fresku nog niet te willen delen, "aangezien we niet weten wat de komende weken/maanden/jaren ons gaan brengen." Of er de afgelopen dagen blijvende schade is ontstaan, wordt pas duidelijk als Rayaan ouder is.

De rapper laat verder weten de afgelopen dagen veel steun, liefde en gebeden te hebben ontvangen. "Het geeft ons veel hoop voor de toekomst."

De 31-jarige Fresku en zijn vrouw Lieke hebben samen ook een dochter en de rapper heeft nog een dochter uit een eerdere relatie.