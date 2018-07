Man die beweerde dat Gerard Joling wietplantage had krijgt geldboete

Volgens de officier van justitie en de rechter was het bericht "zo realistisch dat de goede naam van de zanger erdoor is aangetast", schrijft het AD woensdag.

Als de Groninger binnen nu en de komende twee jaar nogmaals dergelijke berichten plaatst, dan volgt een aanvullende boete van 500 euro.

Tijdens de zaak beloofde Daniël Knevelman, zoals de man in kwestie heet, dat hij de site niet meer wil voortzetten en dat hij dus nooit meer nepnieuws zal verspreiden. De zanger was niet aanwezig in de rechtbank.

In het bericht schreef Knevelman dat de politie de woning van Joling zou zijn ingevallen, omdat hij een wietplantage op zolder heeft. De zanger zou daarna ook een tijd in de cel hebben doorgebracht, zo viel te lezen in het satirische artikel.

Aangifte

Joling was op een verjaardag toen hij door meerdere mensen werd gebeld en berichten ontving met de vraag of hij nog in de gevangenis zat.

"Een vriend van me vroeg me wat er allemaal aan de hand was. 'Je bent toch opgepakt vanwege een wietplantage?' 'Wát', schreeuwde ik. 'Wat nu weer?'" De zanger is daarna naar de politie gegaan om aangifte te doen.

Binnen een uur was het oorspronkelijke stuk van de site gehaald, maar de aangifte van Joling bleef staan. "Ik kan dit niet zomaar over mijn kant laten gaan. In al die jaren dat ik bezig ben, heb ik een goede naam opgebouwd. En het moet niet kunnen dat iemand die, op basis van helemaal níks, mij in verband brengt met zaken waarvoor je opgepakt kunt worden."

​