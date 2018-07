Cliff Richard krijgt ruim 235.000 euro schadevergoeding van BBC

Dat heeft de rechter in Londen woensdagochtend besloten, schrijft The Guardian. De politie deed de inval, omdat de zanger werd beschuldigd van kindermisbruik. Na onderzoek bleken de aantijgingen onterecht te zijn.

De Britse publieke omroep zond de beelden van de inval live uit, waarop Richard een schadevergoeding eiste. Volgens de rechter was de verslaggeving van de BBC "ietwat sensatiebelust". De BBC zou de privacyrechten van de zanger "zonder wettelijke rechtvaardiging hebben geschonden."

Zijn advocaat Justin Rushbrooke hekelde eerder de "opdringerige" manier van werken van de BBC en eiste een "zeer substantiële" schadevergoeding van de Britse publieke omroep.

"De details van het onderzoek waren samen met de videobeelden van zijn doorzochte appartement privé-informatie en er was geen openbaar belang bij openbaarmaking", betoogde de advocaat eerder.

Huilen

De zanger ontvangt 190.000 pond (214.440 euro) schadevergoeding van de BBC vanwege het uitzenden van de livebeelden. De overige 20.000 pond (22.573 euro) krijgt hij, omdat de omroep besloot het verhaal te nomineren voor de Royal Television Society's scoop of the year. Dat is de prijs die jaarlijks wordt toegekend aan de spraakmakendste nieuwsonthulling.

Richard was in de rechtszaal aanwezig en kon de uitspraak naar eigen zeggen niet geloven. "Het is geweldig nieuws", aldus de zanger. Hij zou na de uitspraak van opluchting in huilen zijn uitgebarsten. Toen hij de rechtszaal uitliep, zouden fans van Richard zijn bekende nummer Congratulations hebben gezongen.

Fran Unsworth, nieuwsdirecteur bij BBC, bood zijn verontschuldigingen aan. "Achteraf gezien zouden we het anders hebben gedaan." Desondanks wil de omroep tegen de uitspraak in beroep gaan.