Dionne Stax bevestigt een relatie te hebben

In gesprek met Radio 538 zegt de 33-jarige Stax dat ze al bijna een jaar een relatie heeft. Haar nieuwe geliefde werkt niet in de mediawereld.

"Er is dus geen sprake van een geheime minnaar. (...) En hij heeft niks met media en pers. Heel fijn", aldus Stax. Ze zegt moe te worden van alle geruchten die over haar gaan. "Zeker door wat er het afgelopen jaar is gebeurd."

Kim Kötter meldde een week eerder in Shownieuws al dat ze Stax samen met een man had ontmoet tijdens een feestje. De man in kwestie zou toen hebben gezegd dat de twee een relatie hadden, maar het verhaal werd niet bevestigd.

Stax kwam in 2017 regelmatig in het nieuws vanwege een vermeende affaire met Humberto Tan. Die affaire is nooit bevestigd.