Katy Perry had depressieve periodes na negatieve reacties op Witness

"Ik had last van situationele depressies", vertelt Perry aan de Australische Vogue. "Mijn hart was gebroken, omdat ik zo veel waarde aan de reacties van het publiek hechtte, en zij reageerden niet zoals ik verwacht had."

Afgelopen winter besloot de 33-jarige zangeres daarom een retraite voor persoonlijke groei te volgen, waarna ze zich als herboren voelde. "In principe zijn we allemaal computers, en soms lopen we een virus op door onze ouders of via de opvoeding die we krijgen Tijdens de retraite leerde ik alles los te laten dat me tegenhield om mijn ware zelf te zijn."

Tegenwoordig geeft Perry vrienden die het moeilijk hebben een tegoedbon voor dezelfde retraite. "Ik kan het iedereen die op zoek is naar een doorbraak aanraden."

"Een hoop mensen proberen zichzelf te helpen door waardering bij hun publiek te zoeken, door in verdovende middelen te vluchten of door voor de werkelijkheid weg te rennen. Lange tijd was ik ook een van die mensen."