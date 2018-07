Verplichte rust doet André Hazes goed volgens vriendin

Het was volgens Westenberg wel even spannend hoe het zou zijn om de zanger de hele dag in huis te hebben, vertelde ze dinsdag in RTL Boulevard. "Eerst was hij er nooit en nu is hij altijd thuis. Maar het is echt fijn."

"Er is weer tijd voor het gezin", gaat Westenberg, die een zoon met Hazes heeft, verder. "Hij geniet ervan, kan lekker eten en sporten. Hij wordt ook weer wat voller."

Westenberg denkt dat Hazes in de aangekondigde vijf weken rust voldoende kan herstellen. "Maar daarna moet er wel meer balans gehouden worden."