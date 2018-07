Oscar Kazàn moet halsoverkop trouwen wegens shows in Saoedi-Arabië

Ongehuwden mogen in Saoedi-Arabië niet samen in een hotelkamer slapen.

Magic Unlimited heeft het verzoek gekregen om in het land zestien shows te geven in drie weken tijd. "Dat is een kans die we niet kunnen laten liggen", vertelt de 37-jarige Kazàn aan Story.

"Eigenlijk hadden we een vakantie ingepland. De afgelopen maanden hebben we in Frankrijk, Duitsland en Nederland getoerd. We dachten in Spanje van onze vakantie te gaan genieten. Tot deze aanvraag kwam."

Kazàn en Van der Leest, die zich vorig jaar al hadden verloofd, hadden niet gedacht dat om hun trouwboekje zou worden gevraagd.

"Ik dacht dat je alleen getrouwd moest zijn als je in Saoedi-Arabië gaat wonen. Maar het blijkt dat je ook getrouwd moet zijn als je samen in een hotelkamer wil slapen. Het is zelfs zo dat Bregje en ik niet eens samen aan een tafel in een restaurant mogen zitten."

De twee, die samen een dochter hebben, hopen dan ook dat ze in aanmerking komen voor een zogenoemd flitshuwelijk. "De regels zijn dat je eerst veertien dagen in ondertrouw moet. Maar die tijd hebben wij niet. Deze week krijgen we bericht wanneer we kunnen trouwen."