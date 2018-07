Kylie Jenner vloog voor paar uur naar Travis Scott om ruzie bij te leggen

In gesprek met GQ wordt de twintigjarige Jenner gevraagd wanneer ze voor het laatst huilde. "Gisteren. Travis en ik hadden een beetje ruzie, wat heel normaal is. Maar ik moest wel huilen, want het werd me even te veel. En dat terwijl het niet eens echt ergens over ging."

"Het was me gewoon te veel. En vervolgens hebben we het een uur later bijgelegd. Ik ben naar Houston gevlogen om maar een paar uurtjes bij hem te zijn."

De realityster heeft het interview met het tijdschrift moeten verplaatsen om plotseling op het vliegtuig te kunnen stappen. "Ik had echt het gevoel dat ik moest gaan. Ik heb niemand verteld waarom of waarheen."

Dochter

Jenner, die samen met Scott dochter Stormi kreeg, merkt dat ruzies toch vooral komen doordat de twee elkaar lang niet kunnen zien door het tourschema van de rapper en haar werk.

"We hebben Stormi nu en zij is te jong om met mij mee te reizen. Dus is het moeilijker om elkaar te zien en dat moment dacht ik alleen maar: ik móet erheen om dit goed te maken en dan ga ik wel weer terug."