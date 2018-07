T.I. aangeklaagd na aanvaring met bewaker

De advocaat van T.I. noemt de aanklachten in gesprek met de Amerikaanse entertainmentwebsite "ongegrond".

De rapper werd in mei opgepakt in zijn woonplaats Stockbridge, nadat hij het aan de stok had gekregen met een bewaker.

T.I. wilde zijn huis in, maar had geen sleutel bij zich. Vervolgens raakte hij verwikkeld in een verhitte discussie met de bewaker van het wooncomplex, die hem niet wilde binnenlaten.

Een bron die bekend is met de zaak, zegt tegen TMZ dat de kans klein is dat de rapper in de gevangenis terechtkomt.

De artiest werd in 2009 al eens veroordeeld tot een jaar cel en het betalen van een boete van ruim 100.000 dollar (ruim 85.000 euro) voor het kopen van machinegeweren en bijbehorende geluidsdempers.