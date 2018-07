Máxima is zich bewust van rolmodelfunctie als onafhankelijke vrouw

De 47-jarige Máxima is onder meer werkzaam voor de Verenigde Naties en eind mei bezocht ze de plaatsen Delhi en Mumbai, om daar met de regering, banken, ondernemers en inwoners over financiële diensten te praten. Vanwege dit werk wordt de geboren Argentijnse als rolmodel gezien.

"Ik ben me ervan bewust omdat men dat zegt, maar ik doe het (haar werk, red.) niet om die reden", vertelt de koningin in een interview met Libelle dat deze week verschijnt. "Werken hoort bij wie ik ben. Mijn man heeft mij zo ontmoet, als werkende vrouw. Ik zou het niet anders kunnen."

Als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties bracht Máxima samen met haar team een bezoek aan India over de noodzaak van goede toegang tot financiële diensten, en Libelle volgde haar tijdens die reis.

Rood staan

De onafhankelijkheid van vrouwen vindt Máxima "heel erg belangrijk". "Dat vertaalt zich niet altijd in geld, het gaat er ook om dat je je in elke situatie weet te redden. Daar zet ik me ook in Nederland voor in. Vrouwelijke onderneemsters, financiële geletterdheid en zelfredzaamheid, wijzer worden in geldzaken; dat zijn allemaal essentiële issues voor vrouwen."

Wanneer ze met vrouwen in gesprek gaat over hun financiële positie, benadert de koningin hen naar eigen zeggen "wat technisch en zakelijk". "Maar het is echt noodzakelijk om een gezonde financiële situatie te hebben zodat je niet bij de eerste tegenslag rood staat, want dan kom je er niet meer uit."

Dochters

Ook met haar dochters Amalia, Alexia en Ariane praat Máxima over de ervaringen die zij tijdens haar VN-reizen opdoet. "Ze zijn mijn financial inclusion-verhalen soms ook wel beu", lacht de koningin. "Maar ze vinden het ook heel interessant. Het ene moment zijn ze heel begaan en het andere gaan ze op in hun eigen wereld."

Wel begrijpen haar drie dochters goed waar hun moeder over vertelt. "Ze gunnen mensen het beste. Dat vind ik een mooie eigenschap. Ze stellen veel vragen en vinden het interessant om te horen over andere landen. Ze vinden het net als andere kinderen ook erg jammer als hun moeder niet thuis is."