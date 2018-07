Lil' Kleine heeft begrip voor boze reacties op verscheuren eurobiljetten

"Dat begrijp ik wel, al las ik overal dat ik het deed om mijn imago van bad boy te boosten. Zo van: kijk mij eens stoer zijn. Dat was het echt niet. Ik was gewoon helemaal lam en maakte een geintje. Kan gebeuren", zegt de 23-jarige artiest in een interview in Quote.

Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, zegt dat zulke situaties niet vooraf bedacht zijn, maar dat hij wel doorheeft dat je met dit soort acties de aandacht op jezelf vestigt.

"Die strategie - met soms een beetje shockeren - is vanzelf ontstaan, omdat ik zo in elkaar zit. Ik ben gewoon het mannetje dat graag met geld strooit. Mag ik?"

Belastingdienst

Scholten zegt dat hij tussen de 60.000 en 150.000 euro per maand verdient. "Daar doe ik niet geheimzinnig over. Mijn punt is: ik treed vaak op, ik werk hard en ik draag netjes de helft van m'n inkomsten af aan de Belastingdienst. Je zou ervan versteld staan hoe keurig mijn administratie is. Mag ik dan zelf bepalen waaraan ik mijn geld uitgeef?"

Dat geld hem niet zal behoeden voor alle tegenspoed in het leven, weet Scholten heus wel: "Maar geld bepaalt wel een groot deel van mijn geluk. Ik kan er heerlijk van leven, een huis van 1 miljoen kopen en lachend de hypotheek van 3.000 euro per maand betalen."