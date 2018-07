Igmar Felicia werd persoonlijker door werk bij Qmusic

"Bij Slam vertelde ik bijna niks over mezelf. Bij Qmusic heb ik geleerd dat het soms leuk is om iets persoonlijks te delen", zegt de 27-jarige Felicia in gesprek met Viva. "Ik merk dat mijn volgers dat leuk vinden."

Sinds hij bij Qmusic werkt - de dj is daar sinds 2017 in dienst - wordt ook van hem verwacht dat hij actiever op sociale media is, maar Felicia kiest er bewust voor om online niet te veel van zichzelf te delen.

"Collega's zeggen weleens dat ik meer van mezelf moet laten zien", zegt Felicia, die binnenkort de ochtendshow op Qmusic voor de avond verruilt. "Dan denk ik: waarom? Maar als ik een paar dagen niks post, krijg ik ook weer de behoefte om iets te posten."

Dat komt door zijn opvoeding, vermoedt de dj, die opgroeide in een jehovagezin. "Ik vind het lastig om interviews over mijn eigen leven te geven, dat probeer ik nu wel meer te doen."