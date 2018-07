Verdachte inbraak woning Connie Witteman nog vast in België

Nederland heeft de Belgische autoriteiten gevraagd de 23-jarige Amsterdammer uit te leveren.

Volgens de woordvoerder "gaat er standaard enige tijd, soms enkele weken, overheen voordat zo'n uitleveringsverzoek wordt ingewilligd en uitgevoerd". De vraag of met de aanhouding van de verdachte ook een deel van de buit is teruggevonden, kon maandag nog niet beantwoord worden.

De verdachte werd vorige week in Zaventem opgepakt. Bij de inbraak in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam is onder meer een kluis gestolen. In de kluis zaten ook horloges, colliers, armbanden en ringen die Witteman had gekregen van haar in 2017 overleden ex-man Hans Breukhoven.

Witteman deelde beelden van de inbraak op sociale media en loofde een beloning uit voor de gouden tip. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen die op de dag van de inbraak een zwarte Fiat 500 hebben gezien in de buurt van de woning.