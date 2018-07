Boetes voor Pussy Riot na betreden veld tijdens finale WK voetbal

In de tweede helft van de finale tussen Frankrijk en Kroatië renden drie mensen het veld op. Een vierde persoon werd onderschept vlak voordat ze het veld wilde betreden. Ze waren gekleed in politie-uniformen.



Pussy Riot heeft op Facebook laten weten dat de band achter de actie zat. De bandleden willen hiermee naar eigen zeggen de aandacht vestigen op mensenrechtenschendingen in Rusland. Pussy Riot-lid Olga Kurachyova zei tegen persbureau Reuters dat zij het veld tijdens de finale heeft bestormd.

Voor het betreden van het veld en het dragen van de politie-uniformen moeten de bandleden omgerekend 2.700 euro betalen.

Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. In 2012 verstoorde de groep met een 'punkgebed' een dienst in de Moskouse Christus-Verlosserkathedraal. Bij dat optreden bekritiseerden zij Vladimir Poetin. Twee leden van de groep, Nadezjda Tolokonnikova en Maria Alyokhina, hebben vanwege het incident bijna twee jaar vastgezeten.