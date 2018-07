Model Kate Upton is zwanger van eerste kind

Upton deelde een foto met de hashtag pregnantinmiami op Instagram.

De 26-jarige Upton stapte vorig jaar in het huwelijksbootje met honkballer Justin Verlander. De bruiloft vond plaats in het Italiaanse plaatsje Montalcino. De twee zijn ruim vijf jaar bij elkaar.

Vorige maand werd Upton door het blad Maxim nog uitgeroepen tot meest sexy vrouw ter wereld.

De actrice, die onder meer te zien was in The Other Woman naast Cameron Diaz, leerde haar aanstaande kennen bij opnames voor een reclame voor een videospel in 2012.