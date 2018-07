Fresku vraagt Instagram-volgers te bidden voor pasgeboren zoontje

Bij de foto schrijft Fresku dat zijn pasgeboren zoontje Rayaan Zahir Michael Reymound aan het vechten is. "Hij heeft al jullie gebeden nodig. Please, doe wat extra smeekbeden voor deze mooie kleine prins", schrijft de rapper.

Hij vertelde vorige week nog in het radioprogramma Spijkers met Koppen dat zijn vrouw Lieke in verwachting was van een zoontje. Wanneer het kindje is geboren en wat hem mankeert, is niet bekendgemaakt.

Fresku heeft al een dochter met zijn vrouw en een dochter uit een eerdere relatie.