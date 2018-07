Lange Frans en Baas B hebben weer 'enigszins' contact gehad

"Vorige week hebben we enigszins contact gehad", vertelt Lange Frans in Wilfred Genees radioprogramma The Friday Move op BNR.

"We zitten een beetje te sms'en en zijn weer enigszins on speaking terms met elkaar."

Genee ziet kansen voor een toekomstige samenwerking. De rapper is blij met de ontwikkelingen, maar van een muzikale hereniging is volgens hem nog geen sprake. "Maar ja, dit is zeker een begin."

Frans Christiaan Frederiks en Bart Zeilstra scoorden als Lange Frans & Baas B hits als Het land van en Moppie. In 2009 gingen ze met ruzie uit elkaar. In 2016 liet Baas B zich al eens ontvallen dat hij hoopte dat het contact hersteld werd.

"Ik sta er nog steeds voor open om Frans weer recht in de ogen aan te kijken en als volwassen mensen een goed gesprek met elkaar te hebben", zei hij destijds.