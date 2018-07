Het jongetje werd woensdag geboren, schrijft Yalçiner op Instagram. "We maken het allemaal goed en zijn helemaal in de wolken", aldus de 31-jarige actrice.

Het is het eerste kind voor Yalçiner en haar vriend, met wie ze ruim drie jaar samen is. De actrice was tussen 2012 en 2014 in Goede tijden, slechte tijden te zien en speelde daarna in onder meer Centraal Medisch Centrum en een theaterstuk.