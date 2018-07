Roddeloverzicht: Yolanthe en Sylvie zondigen en babyboom onder BN'ers

Diëten is voor niemand leuk: je moet ineens van alles laten, heftig gaan bewegen en de kilo's vliegen er vaak net niet snel genoeg af, of komen er net zo snel weer bij. Je probeert een shake, een reep of een pil die moet helpen, pakt de trap in plaats van de lift en staat ongeduldig in pashokjes dat kleinere maatje te passen waar je nog altijd niet helemaal lekker in past.

Vrees niet: Yolanthe Sneijder-Cabau en Sylvie Meis hebben dé oplossingen. De twee presentatrices staan bekend om hun strakke lichamen en zwoele foto's en vertellen deze week allebei uitgebreid hoe ze dat dan voor elkaar krijgen. En wat blijkt? Het is echt niet zo veel werk, je moet het gewoon leuk gaan vinden.

"Als ik zin heb in chocolade dan eet ik dat, maar wel met mate. Als ik een Twix neem, hoef ik niet de twee Twixjes uit de verpakking, ik kan er ook één nemen. Dat is een kwestie van goed naar jezelf luisteren: heb ik behoefte aan meer of ben ik eigenlijk wel voldaan?", leert Yolanthe ons in Grazia.

Volgens Sylvie is het een kwestie van jezelf dingen gunnen, zo schrijft ze in haar column voor hetzelfde blad. Zelfs als je een week van tevoren al moet beslissen dat je dan in die week een zak M&M's leegeet. "Als ik een doos met macarons van Ladurée neem en ze allemaal opeet, doe ik dat omdat ik er zin in heb en weet ik dat het daarna weer klaar is. Je moet het jezelf gunnen, dan smaken ze ook een stuk lekkerder."

En oké, laten we nou niet doen alsof dat het iets slechts is. De dames sporten ook nog en niet een beetje. Waar de gemiddelde Nederlander al blij is met twee keer in de week flink zweten in de sportschool, gaan deze twee er echt voor.

Zo staat Yolanthe zo'n zes keer per week anderhalf uur in de sportschool. "Inmiddels is het een lifestyle geworden, ik vind het zo lekker. Vroeger moest ik me er echt toe zetten. De training was nog niet afgelopen of ik dacht al: pff, morgen moet ik wéér. Dat heb ik niet meer, het geeft me juist energie. Ik word vaak opgeslokt door mijn werk. Dan is het fijn om die loopband op te stappen, of met goed weer naar buiten te gaan en keihard te rennen met een muziekje op."

Sylvie slaat echt weleens een dagje over, maar over het algemeen vindt ook zij sporten héérlijk, zei ze eerder in gesprek met Privé. "Want het is altijd leuk om resultaat te zien. Sommige mensen ontwikkelen heel snel schouder- of armspieren. Dat heb ik met mijn buik. Als ik goed train, verschijnen die lijnen vanzelf. Dat werkt natuurlijk superstimulerend."

Mocht je met dit mooie weer je bikini of zwembroek aan hebben getrokken en gedacht hebben: misschien de volgende zomer, dan heeft Sylvie nog wel wat lastminutetips. "Geen alcohol, geen vet, geen suiker, veel water drinken en reduceer je koolhydraatinname met zeker 50 procent. Verder: veel bewegen. Dus ga lopen in plaats van de auto, taxi of de bus te pakken. Toegegeven, dat is een beetje een spartaans leven. Het is heel saai en vervelend, maar effectief. En niemand die ervan omvalt of er iets aan overhoudt."

Alles weg

Het idee dat iemand ongewenst in je huis is, is vreselijk. Een inbreker komt binnen, raakt al je spullen aan en neemt ze mee. Veel mensen hebben heel lang last van een onveilig gevoel in huis en het liefst zou je de dieven eigenhandig aanpakken.

Voor de meeste mensen is dat niet weggelegd, maar als je beroemd bent, heb je iets meer speling. Want je huis beveiligen is toch een stuk makkelijker als je geld hebt en als je dan ook nog eens videobeelden van de inbrekers deelt die iedereen vervolgens ook weer deelt, heb je best kans dat de dief gepakt wordt.

Connie Witteman weet er alles van. Zij vertrok zaterdag uit huis om een hapje te gaan eten en kwam 's avonds thuis in een chaos. Dieven waren net na haar vertrek naar binnen gedrongen en hadden voor duizenden euro's aan juwelen meegenomen. Dat op zichzelf is al verschrikkelijk, maar veel van die juwelen waren een aandenken aan haar huwelijk met Hans Breukhoven.

"Het maakt me verschrikkelijk verdrietig. Dat er mensen aan je spullen zitten, dat ze je persoonlijke wereld binnenkomen en er vervolgens vandoor gaan met dingen waar je zo'n persoonlijke herinnering aan hebt."

En nog erger: de juwelen zijn niet verzekerd. Als de kostbaarheden niet terugkomen, ziet Connie er echt helemaal niks meer van terug. "Zo'n collectie is helemaal niet te verzekeren. In Nederland al helemaal niet en dan kom je in Londen terecht en daar betaal je een jaarpremie waar je van achterover valt. Vroeger liep daar wel een polis, maar na de afwikkeling van ons huwelijk en de dood van Hans is dat allemaal opgezegd. Nee, ik zie er geen cent van terug."

Connie liet het er niet bij zitten en deelde deze week de beelden die haar beveiligingscamera's van de mannen maakten. De politie baalde, want er loopt een onderzoek, maar Connie wilde het heft in eigen handen nemen.

En of het nu het goede werk van de politie is, of het resultaat van de video's die viral gingen, zullen we nooit weten, maar er is inmiddels iemand gearresteerd. Een 23-jarige Amsterdammer is in België aangehouden. Misschien dat Connie dan toch nog die spullen van onvervangbare waarde terugziet.

Babyboom

Zo zijn ze allemaal tegelijk zwanger en zo bevallen ze allemaal in één week. Oké, drie mensen, maar het voelde als een ware babyboom deze week. Roxeanne Hazes en Toprak Yalçiner bevielen woensdag van een zoon en Monica Geuze donderdag van een dochter.

Als beroemd persoon is het toch belangrijk een beetje op te vallen met de namen van je kinderen, kijk maar naar Apple van Gwyneth Paltrow of Xess Xava van Yolanthe, en ook Hazes en Geuze hebben een naam/combinatie van namen gekozen die je niet dagelijks voorbij ziet komen.

Roxeanne Hazes beviel woensdag van Fender en Monica zette donderdag Zara-Lizzy Noé op de wereld. Lieve foto's werden gedeeld en zo zat de hele entertainmentwereld even op een roze wolk.

Maar hoe nu verder? Barry Atsma en Noortje Herlaar zorgen ervoor dat we nu niet in een zwart babygat vallen. Het stel maakte donderdag bekend hun eerste gezamenlijke kind te verwachten. Barry is al de vader van twee dochters, maar voor Noortje wordt het haar eerste kind.

Wij kijken nu al uit naar de vele foto's van een zwangere Noortje. En in de tussentijd kunnen we ook altijd nog even bij Eva Jinek kijken.