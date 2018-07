'Verlovingsring Justin Bieber voor Hailey Baldwin kostte bijna half miljoen'

Dat zeggen ingewijden tegen TMZ. Eerder deze week bevestigden de 24-jarige Bieber en de 21-jarige Baldwin dat ze gaan trouwen. Ze verloofden zich tijdens een vakantie op de Bahama's.

De zanger kocht de ring bij Solow & Co, vertelt eigenaar Jack Solow aan TMZ. Solow ontmoette Bieber via diens manager Scooter Braun, met wie Solow bevriend is.

Bieber koos voor een grote, langwerpige ovaalvormige diamant van tussen de 6 en 10 karaat. De zanger ontmoette Solow in een hotel in New York, voordat hij met Baldwin naar de Bahama's vertrok.

Baldwin en Bieber hebben sinds juni weer een relatie met elkaar, nadat ze in 2014 en 2016 ook al even samen waren. Biebers relatie met zangeres Selena Gomez liep in mei op de klippen.