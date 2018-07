Aanklacht tegen pornoster en Trump-beschuldiger Stormy Daniels vervallen

Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, reist met een show door de Verenigde Staten. Tijdens haar optreden in een stripclub in Ohio zou ze iemand hebben aangeraakt. Medewerkers van stripclubs die geheel of gedeeltelijk naakt zijn, mogen in Ohio geen klanten aanraken of aangeraakt worden.

Dit beleid zou echter alleen gelden voor strippers die regelmatig verschijnen in de club, schrijft TMZ. Omdat Daniels een gastdanseres bij de stripclub is, wordt ze niet langer aangeklaagd.

Haar advocaat Michael Avenatti laat weten blij te zijn dat de aanklacht tegen zijn cliënte is komen te vervallen. Hij sprak eerder van een "politiek gemotiveerde" en "vooropgezette" arrestatie.

De aanhouding van Daniels zou volgens de politie echter samenhangen met een onderzoek naar mensensmokkel, prostitutie en andere strafbare praktijken in dergelijke clubs. Ook twee andere vrouwen zijn in de stripclub opgepakt.