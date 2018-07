Verdachte aangehouden in zaak rond inbraak Connie Witteman

De zangeres deelde afgelopen weekend beelden van de op zaterdag gepleegde inbraak. Een persoon in de video is duidelijk herkenbaar. Het is niet bekend of de persoon op de beelden ook de aangehouden man is.

De verdachte is een Amsterdammer die in de Belgische plaats Zaventem is aangehouden, meldt de politie donderdag op Twitter. Witteman vertelde eerder dat er juwelen en sieraden met emotionele waarde uit haar woning in Amsterdam zijn gestolen. Een groot deel kreeg ze van haar ex-man Hans Breukhoven, die in 2017 is overleden.

"Hans was gek op juwelen. Dat was gewoon een hobby van hem. Eerlijk, mij zul je nóóit in de etalage van een juwelier zien kijken", aldus Witteman. "Ik vond het allemaal prachtig. Maar het was vooral Hans die het prachtig vond om te geven. En hij greep elke gelegenheid aan in die tijd. Hij was altijd zo gul. Aan de meeste stukken zit een mooi verhaal. En zeker nu hij er niet meer is, zijn die herinneringen ook weg."

De politie is op zoek naar getuigen die tijdens de inbraak een zwarte Fiat 500 bij het huis hebben zien staan. Het koppel heeft een beloning uitgeloofd voor de gouden tip.