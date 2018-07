Man die George Clooney aanreed had last van de zon

De chauffeur vertelt tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera dat hij de ster niet gezien had.

"Ik kon niets zien, ik had de zon in mijn ogen", zegt hij. "Ik begon net te draaien, ik was slechts een klein stukje over de witte lijn gegaan. Ik ben in shock. Het gebeurde allemaal in zo'n korte tijd." De man herkende Clooney toen hij zijn helm afdeed. "Ik probeerde rustig te blijven, ik was bang dat hij veel pijn zou hebben."

Videobeelden van het ongeval laten zien dat Clooney over de voorkant van zijn scooter vliegt nadat hij de auto van de loodgieter geraakt heeft. Hij kwam tegen de voorruit van de auto, waardoor het glas barstte. Daarna viel hij op de grond. "Hij schreeuwde en in eerste instantie leek het alsof hij zijn benen niet kon bewegen", vertelt een getuige aan de krant.

De 57-jarige Clooney zou op weg naar zijn werk zijn geweest. Hij filmt in Sardinië een televisiebewerking van de roman Catch-22 van Joseph Heller.