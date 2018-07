Zaak over sekspop Patricia Paay toch naar de rechter

Paay en Vlemmix steggelen in de rechtbank over een schadevergoeding van 30.000 euro, omdat Vlemmix een levensgrote sekspop van de voormalige zangeres en tv-persoonlijkheid op de markt wilde brengen. Daarnaast eist Paay een excuses van de ondernemer.

Eerder was onduidelijkheid ontstaan over de voortzetting, omdat gezegd werd dat de zaak eind juni al zou plaatsvinden.

"Beide partijen mogen hun verhaal doen bij de rechter. Ze hebben beiden twee weken de tijd gekregen om hun verhinderdata door te geven. Wanneer de zitting plaatsvindt, is afhankelijk van hun schema's. Het is mogelijk dat de zitting al in augustus is, maar het kan ook zo zijn dat ze beiden pas in december tijd hebben", zegt een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant tegen NU.nl.

Vlemmix wilde eerder een schadeclaim van twee ton indienen tegen Paay vanwege misgelopen inkomsten. Uiteindelijk besloot de ondernemer van de claim af te zien.

Naast de rechtszaak met Vlemmix is Paay in nog een rechtszaak verwikkeld. Op 25 juli doet de rechter uitspraak in de zaak die Paay tegen GeenStijl aanspande om het verspreiden van een plasseksfilmpje. In die zaak ligt een eis van 450.000 euro op tafel.