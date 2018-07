Pornoster en Trump-beschuldiger Stormy Daniels gearresteerd in stripclub

Haar advocaat Michael Avenatti liet via Twitter weten dat zijn cliënt werd aangehouden bij een optreden in de stripclub Sirens in de stad Columbus. Volgens hem werd Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, aangehouden omdat ze zich op het podium had laten aanraken. Dat zou weliswaar op een "niet-seksuele manier" zijn gebeurd, maar ook dat is verboden in Ohio.

Avenatti spreekt over een "politiek gemotiveerde" en "vooropgezette" arrestatie. Hij vraagt zich af of de politie niets belangrijkers te doen heeft dan het organiseren van dergelijke undercoveroperaties.

De politie zegt dat de aanhouding van Daniels samenhangt met een onderzoek naar mensensmokkel, prostitutie en andere strafbare praktijken in dergelijke clubs. Ook twee andere vrouwen zijn opgepakt in de stripclub Sirens. Medewerkers van stripclubs die geheel of gedeeltelijk naakt zijn mogen in Ohio geen klanten aanraken.

Trump

Daniels, die met een show door de VS reist, beweert in 2006 seks te hebben gehad met Trump, toen laatstgenoemde al met zijn huidige echtgenote Melania getrouwd was. De president ontkent die affaire. Daniels heeft Trump en diens advocaat Michael Cohen aangeklaagd.

