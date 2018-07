Scream-actrice Neve Campbell verliet Hollywood tijdelijk voor rust in Londen

Campbell werd eind jaren negentig wereldberoemd door haar rol in de Scream-films. Het succes en de faam die daarna kwamen, waren erg overweldigend, vertelt de actrice woensdag tijdens een interview in The Late Night Show With Stephen Colbert.

"Ik had rust nodig", vertelt Campbell. "Toen ik twintig was, ging het allemaal zo snel en was het allemaal zo groots. Ik was niet meer geïnteresseerd in de scripts die ik kreeg en voelde me een beetje ongelukkig door alle dingen die op me afkwamen. Ik verveelde me nogal en dacht: ik wil het anders gaan doen."

In Londen kon ze een normaler leven leiden dan in Hollywood. "Ik was daar compleet anoniem. Ik ben letterlijk geen enkele keer aangesproken door iemand. Soms vroegen mensen me wat voor werk ik deed en dan vertelde ik dat ik acteerde. 'Oh, oké', zeiden ze dan. Dat was zo heerlijk."

Waar Campbell op dit moment woont, is niet bekend. Samen met Dwayne 'The Rock' Johnson speelt ze de hoofdrol in Skyscraper. Die film is vanaf vrijdag in de bioscoop te zien.