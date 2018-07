Dochter voor Cardi B en Offset

De rapper maakte de geboorte van haar dochter bekend via Instagram. Het meisje heet Kulture Kiari Cephus.

Cardi B en Offset werden in februari vorig jaar voor het eerst samen gefotografeerd. Ze namen een paar maanden daarvoor samen het nummer Lick op.

Het stel trouwde in juni in het geheim. Het was een spontane gebeurtenis, zo vertelde de rapper later. "Het was een ochtend in september, we werden wakker en besloten te trouwen. We vonden een huwelijksambtenaar en het gebeurde. Alleen wij tweetjes. En mijn neef was erbij. Ik zei: 'Ja, ik wil', zonder dat ik een jurk, make-up en ring droeg."

De 25-jarige Cardi B schreef vorig jaar geschiedenis met haar nummer Bodak Yellow. Ze is de eerste vrouwelijke rapper in negentien jaar die de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten haalde. Offset is bekend van het hiphoptrio Migos.