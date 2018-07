Oudste dochter Dwayne 'The Rock' Johnson wil ook worstelaar worden

Dat vertelde haar trotse vader woensdag in de ontbijtshow Good Morning America.

Simone Garcia Johnson tekende in 2016 nog een contract bij IMG Models in 2016 om als model aan de slag te gaan. Of die carrière nu ten einde is, werd niet duidelijk in het interview met haar vader. Die vertelde trots te zijn op zijn oudste dochter.

Hij steunt haar beroepskeuze dan ook met heel zijn hart: "Ze zal een kampioen worden!"

Simone is de oudste van de drie dochters van Johnson. 'The Rock' en zijn vriendin Lauren Hashian zijn ook de ouders van de twee jaar oude Jasmine en de kleine Tiana die in april is geboren.