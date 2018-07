Yolanthe Sneijder-Cabau begrijpt geruchten over huwelijksproblemen

"Wesley heeft nu vakantie op Ibiza, samen met Xess, terwijl mensen ons daar altijd samen zagen. Het ding is dat ik nu aan het draaien ben. Maar als je daar niet van op de hoogte bent, kan ik me voorstellen dat je het gek vindt dat hij daar zonder zijn vrouw zit", aldus Sneijder-Cabau in gesprek met Grazia.

De 33-jarige presentatrice is voor haar werk veel in Nederland. Ze is ook in Mexico geweest en heeft in Los Angeles rondgelopen. Op haar Instagram-account ontbreekt haar echtgenoot, die momenteel op Ibiza zit, daarom regelmatig. Maar dat is niet de enige reden.

"Wij hebben twee jaar geleden besloten dat ik mijn Instagram zou gebruiken als platform voor mijzelf en mijn werk, waaronder mode, mijn boetiek en alles wat er in mijn leven gebeurt. Bewust los van Wesley, omdat ik al zo vaak als voetbalvrouw werd neergezet, terwijl ik zelf ook altijd heel hard heb gewerkt."

Volgens Sneijder-Cabau was het niemand opgevallen dat haar man grotendeels op sociale media ontbreekt, totdat er geruchten opkwamen dat er huwelijksproblemen zouden zijn. "Al met al is het denk ik een opeenstapeling van factoren die tot bepaalde speculaties heeft geleid."

De geruchten raken de presentatrice niet. "Want ik weet hoe het echt zit. Wesley heeft wel even van zich laten horen via sociale media, omdat hij er teleurgesteld over was dat bepaalde roddels als feiten werden gepresenteerd. Tot hier en niet verder."