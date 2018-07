Fajah Lourens zag band met zoon veranderen na onverwachte dood vader

"Ik dacht: laat hem maar gaan, dat is een uiting van verdriet of woede. Ik heb daar bijna een jaar niks aan gedaan'' zegt Lourens tegen Beau Monde.

Haar vriend Igor en vrienden waarschuwden haar voor zijn gedrag. "Het werd steeds erger, zonder dat ik het echt zag." Volgens de afvalexpert was hij vooral brutaal naar anderen. "Dus als iemand er wat over zei, dacht ik stiekem: dat zal wel."

Tot haar vriend tegen de 37-jarige Lourens zei dat het niet goed ging. "Niet veel later uitte Shai zijn woede richting mij. Daar ben ik echt van geschrokken. Ik realiseerde me toen pas hoe erg het was. Blijkbaar was dat er dus voor nodig. Dat is nu zes weken terug."

Daarna heeft Lourens de regels aanscherpt en gewelddadige games de deur uit gedaan. Ook mocht haar zoon nog maar één uur in de week gamen. "Dat is langzaam weer opgeschroefd naar één uur per dag. En dat gedrag is nu helemaal over. Ik heb de ouwe Shai weer terug die overal dankbaar voor is."

"Ik had eerder mijn grenzen moeten aangeven, maar ik had allemaal excuses. En zat vol medelijden: die jongen was z'n vader kwijt. Dat zeg je dan steeds tegen jezelf. En ondertussen deed hij de hele dag vechtspelletjes die achttien als adviesleeftijd hadden... Nu die de deur uit zijn, zie je echt een ander kind."

De vader van Shai overleed in 2017 onverwacht aan een hersenvliesontsteking.