Familieleden Sieneke opgepakt op verdenking leiden drugslab

De zangeres, die in 2010 Nederland vertegenwoordigde tijdens het Eurovisie Songfestival in Oslo met het nummer Sha-la-lie, laat via haar manager aan AD weten dat ze erg geschrokken is van het nieuws .

"Door de grote onduidelijkheid die er is, is het geven van een uitgebreide reactie niet mogelijk. Sieneke richt zich volledig en vol trots op haar gezin én zangcarrière", tekent de krant verder op.

De familieleden van Sieneke werden opgepakt op een truckbedrijf in Nijmegen, waar de politie het lab in een loods had ontdekt. Op de illegale werkplaats werden onder andere mdma, xtc en amfetamine geproduceerd. Op hetzelfde terrein werd ook een hennepkwekerij opgedoekt.