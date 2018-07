Echtgenoot Kim Holland wil niet dat ze in erotische films speelt

"Wij hebben daar geen discussie over gehad. Maar ik zou het niet trekken als zij nog films zou maken en met andere mensen zou vrijen. Daar denken we dus hetzelfde over", aldus de vijftigjarige zakenman in een interview met Vrouw.

In haar relatie met Ruud Slakhorst waren de pornofilms geen probleem, zegt Holland (echte naam Yvonne Meulendijk-van Zelderen). "In mijn vorige relatie hadden we een heel andere manier van met elkaar omgaan, maar ik merkte dat ik nu behoefte had aan een nieuwe vorm van samenzijn. Ruud vond het leuk om mij met anderen te zien. Vanuit die fantasie hebben we ons bedrijf opgebouwd. Met Mark ligt dat anders. Al vanaf het begin wilde ik alleen met hem zijn."

"Ik ben daar ook best duidelijk in geweest", vult haar vriend aan. "Ik wilde Kim niet delen met anderen. Wat dat betreft ben ik een echte alfaman", stelt Kruitwagen. "Het is nooit mijn enige doel geweest om met Kim Holland naar bed te gaan", aldus de zakenman.

"Ik geloof zeker dat best veel mannen op die manier met haar zouden willen zijn, maar ik had een veel groter doel. Ik wilde haar voor de rest van mijn leven aan mijn zij."