Dionne Stax kan het 'prima in haar eentje rooien'

"Het is niet meer standaard samenwonen, trouwen en dan kinderen krijgen. Zeker vrouwen van mijn leeftijd zijn steeds vaker vrijgezel, of gaan eerst voor een carrière of willen pas op latere leeftijd kinderen, óf helemaal niet. Dat is óók normaal", zegt de NOS-presentator in een interview in Vrouw.

In haar vriendenkring ziet Stax veel vrouwen die wel aan dat plaatje voldoen, maar toch de nodige twijfels hebben: "Dat zij zichzelf ook vragen stellen: 'Is dit het leven dan?' Dat vond ik wel een openbaring", aldus Stax.

"Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: 'Hallo, moet je eens kijken hoe leuk mijn leven is!' Ik heb hartstikke leuk werk, ik maak mooie reizen, ik doe leuke dingen in mijn vrije tijd, ik heb lieve vrienden en familie om me heen. En ik heb alle vrijheid van de wereld."

De toekomst laat ze verder ook liever op zijn beloop: "Je kunt nog zo veel plannen, maar het leven is onvoorspelbaar. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat kun je heel spannend vinden en daar kun je angstig van worden, maar je kunt het ook omarmen en het ondergaan. En daar je eigen weg in vinden, dát is volgens mij de kunst."