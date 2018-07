Gestolen juwelen Connie Witteman zijn niet verzekerd

"Zo'n collectie is helemaal niet te verzekeren. In Nederland al helemaal niet en dan kom je in Londen terecht en daar betaal je een jaarpremie waar je van achterover valt", vertelt Witteman. "Vroeger liep daar wel een polis, maar na de afwikkeling van ons huwelijk en de dood van Hans is dat allemaal opgezegd. Nee, ik zie er geen cent van terug."

De meeste juwelen die zijn ontvreemd kreeg ze cadeau van Hans Breukhoven. "Hans was gek op juwelen. Dat was gewoon een hobby van hem. Eerlijk, mij zul je nóóit in de etalage van een juwelier zien kijken", vertelt Witteman. "Ik vond het allemaal prachtig. Maar het was vooral Hans die het prachtig vond om te geven. En hij greep elke gelegenheid aan in die tijd. Hij was altijd zo gul. Aan de meeste stukken zit een mooi verhaal. En zeker nu hij er niet meer is...die herinneringen zijn ook weg."

Witteman vertelt dat de dieven ongeveer een uur binnen zijn geweest in haar woning aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam en zijn vertrokken via het Vondelpark. "Ik heb nooit gedacht dat ze zo makkelijk binnen zouden komen en met de zestig kilo zware safe ook zo gemakkelijk weer weg."