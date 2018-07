Justin Bieber en Hailey Baldwin bevestigen verloving

"Ik wilde eigenlijk even wachten met de bekendmaking, maar het nieuws is ons vooruitgesneld. Hailey, ik ben zo verliefd op jou en hou van alles aan jou", aldus de 24-jarige Bieber in het bericht. "Mijn hart is volledig van jou, jij zal altijd op de eerste plaats staan! Op de een of andere manier vallen alle puzzelstukjes ineens op hun plek."

Ook Baldwin (21) laat via sociale media weten "erg gelukkig" te zijn. "Ik weet niet precies wat ik in mijn leven gedaan heb om zo veel geluk te mogen ontvangen. Ik dank God dat ik mijn leven met zo'n geweldig persoon mag delen. Er zijn geen woorden om mijn dankbaarheid uit te drukken", schrijft het model op Twitter.

Baldwin en Bieber hebben sinds juni weer een relatie met elkaar. In 2014 en 2016 waren ze ook samen. Biebers relatie met zangeres Selena Gomez is in mei op de klippen gelopen.