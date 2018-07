Jonathan Rhys Meyers opgepakt na woordenwisseling met vrouw in vliegtuig

Volgens TMZ werd Meyers verbaal agressief naar zijn vrouw. De acteur vloekte hevig, waardoor de andere passagiers er last van hadden. De veertigjarige Ierse acteur is bekend van series als The Tudors en Vikings.

Meyers, die met een alcoholverslaving kampt, liep na de ruzie naar het toilet in het vliegtuig terwijl hij een e-sigaret rookte, wat een federale overtreding is in de Verenigde Staten.

Na de landing werd Meyers aangehouden op het vliegveld. De politie van Los Angeles schakelde de FBI in, aangezien het roken in een vliegtuig een federaal misdrijf is. De federale politiedienst besloot echter om niet in actie te komen, waarna Meyers werd vrijgelaten.