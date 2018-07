Prins Harry bezoekt in juli aidsconferentie in Amsterdam

Op dinsdag, de tweede dag van het bezoek aan Amsterdam, is prins Harry onderdeel van een plenaire sessie met Sir Elton John. Daarin wordt The MenStar Coalition bekendgemaakt, een initiatief van verschillende wereldwijde financiers.

De Elton John AIDS Foundation, PEPFAR, Global Fund for AIDS, TB & Malaria, UNITAID, Johnson & Johnson, The Children's Investment Fund Foundation (CIFF), Gilead en de Bill & Melinda Gates Foundation werken samen in de coalitie.

De hertog was eerder al aanwezig bij een aidsconferentie. In 2016 gaf hij acte de présence bij een bijeenkomst in het Zuid-Afrikaanse Durban. In Amsterdam is hij als vertegenwoordiger van zijn eigen stichting Sentebale.

Aidsactivisten vanuit heel de wereld beginnen zondag met een negen dagen durende protestmars van Brussel naar Amsterdam. De demonstranten lopen het laatste deel van de mars door het centrum van de hoofdstad, aan de vooravond van de internationale aidsconferentie.

Naar verwachting loopt prinses Mabel, die zich al jaren inzet voor de strijd tegen aids, mee in Amsterdam. Zij zal het publiek ook toespreken. De protestmars in Amsterdam start om 13.00 uur bij het Amstelveld en eindigt om 16.00 uur bij de RAI.