Koningin Elizabeth en prins Philip niet aanwezig bij doop prins Louis

Prins Louis, de zoon van prins William en Kate Middleton, is op 23 april geboren. Het is niet bekend waarom de koningin en haar man niet bij de doop aanwezig zullen zijn, in een reactie heeft Kensington Palace laten weten dat het in ieder geval niet is vanwege de gezondheid van de koningin of de prins en dat enkele tijd geleden al is besloten weg te blijven.

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla Parker zijn wel aanwezig, net als prins Harry en Meghan Markle.

De doop vindt plaats in St. James's Palace, waar prins George (4) ook gedoopt is. Prinses Charlotte (3) is gedoopt in St. Mary Magdalene Church.

Prins Louis heeft zes peetouders, maakt Kensington Palace maandag bekend. De doop wordt uitgevoerd door de aartsbischop van Canterbury.