Jesse Klaver voelde zich 'als kind in snoepwinkel' bij dagje Tour

"Het is geen seconde stil geweest in de auto, ik had overal vragen over", zegt Klaver in gesprek met NU.nl. "Het is heel bijzonder om de Tour van zo dichtbij mee te mogen maken. Ik voelde me als een kind in een snoepwinkel."

Klaver was op uitnodiging van de NOS voor de eerste keer in zijn leven bij de Tour. Zelf koerste hij bij de nieuwelingen en een jaar bij de junioren bij wielervereniging de Zuidwesthoek. "Ik was niet bijzonder goed. Sterker nog, ik was gewoon slecht. Maar ik heb er wel altijd heel veel plezier in gehad."

Klaver, die de hele etappe naast ploegleider Arthur van Dongen zat, ziet wel enige raakvlakken tussen het leiden van een wielerploeg en het leiden van een politieke partij.

"In de topsport en de politiek moet je op de juiste momenten pieken. Maar ik heb vandaag vooral meegekregen dat wielrennen echt een teamprestatie is. De renners moeten het uiteindelijk afmaken, maar daar hebben ze de mecaniciens, de ploegleiders, de kok en de masseurs bij nodig. Het was heel interessant om te zien dat de kleinste dingen het verschil kunnen maken als je op het hoogste niveau bezig bent."

Overeenkomst

Van Dongen stelt dat hij ook wat heeft opgestoken van de dag met Klaver. De twee praatten zondag 4,5 uur non-stop met elkaar.

"Er zijn best wel wat overeenkomsten tussen hoe onze ploeg en hoe zijn partij is opgebouwd, wat betreft de organisatie. Je ziet hem altijd in beeld, maar ook daar zit een heel team achter. Dat zijn leuke dingen om over te praten."

Klaver zag vanuit de ploegleidersauto dat Tom Dumoulin op de zestiende plaats eindigde en de beste Sunweb-renner was in de tweede etappe. De rit werd gewonnen door Peter Sagan, die ook de leiding in het algemeen klassement pakte.