Britt Dekker mag naar Nederlands kampioenschap dressuur

Dekker is door het dolle. Op Twitter spreekt ze van een "eeuwige droom die uitkomt".

De voormalige realityster is al lang een fervent dressuurruiter. Vanaf het najaar is ze te zien als teamcaptain in het programma Zappsport van AVROTROS, waar ze Naomi van As zal vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.

Het NK Dressuur in Ermelo begint op 26 juli en duurt tot en met 29 juli.

Vlogger

Dekker nam deel aan het programma Take Me Out, waarna ze werd gevraagd voor Echte meisjes in de jungle. Ook heeft ze deelgenomen aan het programma Sterren Springen op zaterdag.

Als presentator werkte ze samen met Jochem van Gelder aan het programma Het beste idee van Nederland. De laatste tijd richt Dekker zich als vlogger vooral op het YouTube-kanaal PaardenpraatTV (meer dan 130.000 abonnees). Ze runt het kanaal samen met Esra de Ruiter.