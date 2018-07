Janine Abbring heeft geen behoefte aan samenwonen

De televisiemaker verhuist binnenkort van Amsterdam naar Hilversum, waar ze een huis aan de rand van het bos heeft. Haar vriend zou daar niet gelukkig worden, denkt Abbring.

"Hij is echt een stadsjongen, volgens mij zou hij doodgaan in 't Gooi", vertelt de 42-jarige Zomergasten-presentator aan VROUW.

Abbrings vriend komt uit Zweden en beheerst de Nederlandse taal niet. "Het interesseert hem niks wat ik in interviews zeg. Ook omdat hij Zweeds is en geen Nederlands spreekt. Soms is dat ook heel irritant. Dat ik denk: weet jij wel hoe belangrijk die persoon is met wie ik net heb gepraat?"

Ook in Volkskrant Magazine is de presentator open over haar relatie. "Een relatie krijgt hoe dan ook een zekere sleur en door niet te gaan samenwonen, kun je ervoor kiezen om elkaar te zien en om elkaar even niet te zien." Abbring vindt het ook prettig om alleen te zijn, vertelt ze. "Ik ben erg op mezelf."