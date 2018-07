Presentator Roelof Hemmen getrouwd

Aan Shownieuws toont de presentator zijn tatoeage van een engelenveer die hij op zijn rechterarm heeft laten zetten als alternatief voor een trouwring. Zijn echtgenote heeft een soortgelijke tatoeage op haar linkerarm.

Hemmen droeg cowboyschoenen uit Las Vegas, de bruid een crèmekleurige jurk. De oud-nieuwslezer, die in mei 2016 afscheid nam van RTL Nieuws, koos voor een tatoeage, omdat hij nog een ring draagt van zijn huwelijk met de in 2010 overleden Marjon van Rijn. Zij overleed aan de gevolgen van darmkanker.

Midden in de rouwperiode viel hij voor zijn huidige vrouw, die ook Marjon heet. Ze was een van de beste vriendinnen van zijn overleden vrouw. Hemmen: "Het is ontstaan toen ik op de bodem van de put lag. Ik zat tegenover haar en we keken elkaar aan en opeens bedacht ik me: ik ga bij deze vrouw nooit meer weg."

In maart vroeg hij haar ten huwelijk door haar op haar 51e verjaardag een horloge te geven. "Dat vond ik mooi: alle tijd die we samen hebben staat op dit horloge. Hoe fijn zou het zijn als we die samen doorbrengen."