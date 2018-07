De 32-jarige Verhoeven maakte vrijdag bekend op haar Instagram-pagina dat zij donderdag is bevallen.

"Geluk is geboren", vertelt de presentatrice. "Daar is ze dan! We noemen haar Charlie Fay. Gisteren is ze geboren na een pittige bevalling van 26 uur. Wij gaan nu lekker cocoonen met z'n drietjes."

Verhoeven is in 2016 getrouwd met ondernemer Jorg Ruis, die eveneens actief is op YouTube. Ze zijn sinds 2011 samen.