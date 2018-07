Roddeloverzicht: André kan niet meer en Carice was een 'rebound'

Een tournee, een realityprogramma, een spelshow, een jong kind, een reünie met een lang verloren familielid en een (even) verbroken relatie; de meeste mensen maken zoveel tegelijk nog niet in een paar jaar tijd mee, maar André Hazes wist het in nog geen zeven maanden tijd klaar te spelen. Van een optreden naar een interview, van een interview naar een opnamestudio en van een opnamestudio weer terug het podium op; zie dat maar eens vol te houden.

André vond een heel lange tijd dat het prima ging. In gesprek met NU.nl zei hij zelf nog dat het best een drukke tijd was, maar dat hij daar best mee om kon gaan. Maar boven op dat overvolle schema, of juist dóór dat overvolle schema - het is maar net wie je het vraagt - kwam ook nog de tijdelijke relatiebreuk met Monique. Het was heel veel en nu blijkt dat het André toch op is gaan breken.

Deze week maakt de zanger bekend ruim 22 optredens te moeten overslaan. De reden? Oververmoeidheid. Het drukke schema heeft zijn weerslag op het lichaam van de 24-jarige zanger en nu is het dan toch tijd eens naar dat lichaam te luisteren.

"Ik heb de afgelopen jaren mijn vingers tot het bot gewerkt, omdat ik jullie allemaal wilde laten zien dat ik meer ben dan 'de zoon van'. Ik wilde mezelf bewijzen naar iedereen in Nederland. Ik heb lichamelijke klachten genegeerd en nachten doorgehaald, omdat ik zelf dacht dat dat de manier was om te kunnen blijven presteren", aldus Hazes op Instagram.

Nu is het echter genoeg. André gaat op de rem en dat maakt Monique maar wat gelukkig: zij noemde de overvolle agenda van André en het niet kunnen kiezen tussen carrière en thuis, al eerder als de reden voor de problemen in hun relatie.

"Maandenlang was je afwezig. Een onmenselijk volgepropte agenda met nauwelijks een dag vrij. Met een lach op je gezicht en een grap uit je mond liet je de mensen geloven dat het wel goed met je ging. Ik signaleerde anders, maar dat wilden zowel jij, als de mensen om je heen, niet horen. Niet zien!", aldus Monique nu, bij een foto van een slapende André, waar ze wat grappig bedoelde stickers op heeft geplakt.

Monique is opgelucht dat André nu eindelijk voor zichzelf kiest. "Wat ben ik dankbaar dat je een seintje van boven hebt gekregen dat je dit keer niet negeerde. Rust is er nodig. Rust, ontspanning, inzicht en persoonlijke aandacht."

André heeft nu minimaal een maand vrij genomen, maar sluit niet uit dat er meer tijd nodig zal zijn. En als we Monique mogen geloven, zullen zijn fans daar enkel begrip voor hebben. "De mensen die van je houden, hebben alle begrip, je fans hebben alle begrip, maar het belangrijkst is dat je begrip hebt gekregen voor je eigen situatie die er nu is."

Verkassen

Wilfred Genee, Johnny de Mol en Winston Gerschtanowitz hebben, naast dat ze op televisie te zien zijn, iets met elkaar gemeen: de heren maakten allen de overstap van RTL naar SBS. Het SBS waar lange tijd van geroepen werd dat het niet tegen RTL op kon, heeft inmiddels de presentatoren, maar ook de kijkcijfers om de concurrentie te verslaan.

De klappen voor RTL blijven volgen, want deze week werd bekend dat ook Gordon heeft besloten zijn werkgever na zestien jaar achter zich te laten en aan nieuwe projecten te beginnen bij SBS. De zanger en presentator wil met John de Mol werken aan het opzetten van verschillende multimediaplatforms en gaat dat vanaf januari 2019 doen.

"Ik ga een nieuw avontuur aan met John de Mol en dat voelt enorm vertrouwd en goed. Bij Talpa Network gaat het gebeuren de komende jaren. Daar wil ik bij zijn", aldus Gordon in een persbericht van SBS.

Na het maken van tal van succesvolle programma's voor RTL met, nu toch weer, goede collega Gerard Joling (Gillend naar huis, Gordon & Joling over de vloer) en het maken van eigen programma's (It Takes 2 en Gordon gaat trouwen... maar met wie?) was de keuze om over te stappen niet makkelijk.

"Ik heb er lang over na moeten denken om deze stap te zetten. RTL is altijd enorm goed voor me geweest en ik heb mezelf als presentator en jurylid enorm kunnen ontwikkelen. Ik verlaat RTL met grote dankbaarheid."

Gordon zal nog in drie programma's te zien zijn bij RTL en dan is het klaar. Of zijn 'valse stiefzuster' Gerard nu ook naar SBS gaat, is nog even de vraag. Kan Gordon zonder Gerard? Johan Derksen, die ook naar SBS vertrekt, heeft er een duidelijke mening over: "Hij is alleen goed met Gerard Joling. Alleen vind ik Gordon eerder irritant dan vermakelijk."

Rebound?

Het blijft toch een beetje een vreemd verhaal: van het ene op het andere moment leken Carice van Houten en Guy Pearce samen een kind te hebben. Eerst was Carice nog met Kees van Nieuwkerk en Guy nog gewoon getrouwd en hoppa, daar was ineens baby Monte. En plots leek Guy weer volledig verdwenen en zagen we bij Carice op Instagram alleen nog maar foto's van babykleding, Game of Thrones en kunstige omgevingplaatjes voorbijkomen.

Hoe zit het nu? Zijn Carice en Guy nog samen? Is het uit? Ziet Guy Monte? Zo veel vragen, zo weinig antwoorden. Gelukkig was daar deze week een interview met Guy op de Australische televisie, waardoor we in ieder geval wat van de antwoorden kregen.

De acteur vertelt dat hij net vijf of zes maanden uit elkaar was met zijn vrouw toen hij Carice ontmoette op de set van Martin Koolhovens film Brimstone. "Ik zei tegen haar: 'Dit is de ergste versie van mij die je kunt treffen.' Maar dat leek ze juist innemend te vinden."

Guy was bang dat de actrice een rebound was, wat hij ook met haar besprak. "Maar ik heb het toch gedaan. We zijn een relatie begonnen. Hoewel er elementen van een rebound in zaten, waren we allebei volwassen en verantwoordelijk genoeg om te zeggen: laten we opnieuw beginnen, terwijl we een baby verwachten."

De zwangerschap van Carice was voor Guy, die nooit een kind wilde, een verrassing. "Het is surrealistisch, omdat ik zo lang heb gezegd geen kinderen te willen. Het voelt een beetje als een schip dat je een andere richting op probeert te krijgen en ik vind het soms nog steeds moeilijk te geloven. Mijn hart gelooft het zeker al, maar mijn hoofd is er soms nog niet."

Guy vindt Carice een fantastische moeder, maar de vraag die wij als kijker hebben, stelt de interviewer nooit: is het nog aan? In maart werd het koppel nog samen gezien op de rode loper van een stuk van Alex Klaassen, maar sindsdien zien en horen we weinig over het liefdesgeluk.

Extreem positief is Guy in ieder geval over de 41-jarige actrice. "Ze is goddelijk en lief en een prachtige moeder."