Robert Doornbos en Chantal Bles ouders geworden van zoon

"Zoveel liefde voor jou. Geluk, liefde en kracht, dat is wat jij ons geeft. Wat zijn wij ontzettend trots en verliefd op jou", schrijft Bles op Instagram.

Het stel heeft een moeilijke periode achter de rug. Jada, hun tweejarige dochtertje, is vorige week uit het ziekenhuis ontslagen nadat eerder een tumor en uitzaaiingen in haar lichaam werden gevonden.

Volgens Bles was het een zware periode voor haar dochter. "Ze heeft veel pijn gehad, maar nu zijn we weer thuis en werken we aan Jada's herstel. Er zullen nog vele chemo's en bestralingen volgen, maar nu met een gezonde toekomst in het vooruitzicht", zegt de styliste via Instagram Stories.