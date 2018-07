Khloé Kardashian 'angstig' om na verlof weer aan het werk te gaan

"Ik heb nagedacht over de zesde, oh mijn God, ik moet op de zesde beginnen en ik ben er bezorgd over. En vandaag ben ik erg angstig", begint de 34-jarige Kardashian een reeks op Snapchat.

"Ik weet niet hoe ik haar moet achterlaten, het maakt me gek. Maar ik moet op een gegeven moment weer aan het werk. Het komt wel goed", gaat de realityster verder. "Ik weet niet wat ik moet doen, want ik hou van onze routine samen."

Kardashian beviel in april van dochter True. Met de 27-jarige vader Tristan Thompson is de realityster zo'n twee jaar samen, maar hij bedroog haar tijdens de zwangerschap nog. Voor haar relatie met Thompson was Kardashian zeven jaar met de voormalige basketballer Lamar Odom getrouwd.