Chris Brown opgepakt na show in Florida

Volgens TMZ werd de 29-jarige Brown opgepakt wegens een bevelschrift dat open stond in een andere staat van de Verenigde Staten. Het bevelschrift zou gaan over de mishandeling van een fotograaf in een nachtclub in Tampa.

Brown kwam in het verleden vaker in aanraking met de politie. Zo was hij het middelpunt van een omsingeling van veertien uur bij zijn huis, nadat hij Baylee Curran, die in 2016 tot Miss California gekroond werd, met een wapen zou hebben aangevallen.

De zanger kreeg vorig jaar nog een contactverbod, dat zijn ex-vriendin Karrueche Tran tegen hem had geëist. Brown zou haar mishandeld hebben. Brown werd in 2009 opgepakt, omdat hij zijn toenmalige vriendin Rihanna had mishandeld. Daar kreeg hij een taakstraf van 1.400 uur voor.