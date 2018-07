Cardi B klaagt ex-manager aan wegens 'te veel bemoeienis'

Volgens de zwangere rapper zou haar voormalige manager Klenord 'Shaft' Raphael zich niet alleen te veel bemoeid hebben met haar carrière, maar ook met haar privéleven. Ook zou hij invloed proberen uit te oefenen op Cardi B's relatie met rapper Offset, beweert de artiest.

In documenten die donderdag zijn ingediend en zijn ingezien door TMZ, staat dat Raphael "controle wilde hebben over elk aspect van haar leven". Hierbij zou hij "barrières hebben geplaatst tussen haar en haar geliefden". Dit had ook invloed op haar liefdesleven, meent Cardi B, omdat Raphael haar vertelde "wie zij wel en niet mocht zien op romantisch vlak".

Ook meent Cardi B dat Raphael een commissie eiste van 50 procent, terwijl in het contract stond dat dit 20 procent zou moeten zijn. De artiest eist ruim 15 miljoen dollar (ruim 12 miljoen euro) van haar voormalige manager.

Raphael eiste eerder 8,2 miljoen dollar van zijn cliënt, omdat hij meende een ster van haar te hebben gemaakt en daarom ten onrechte is ontslagen.

In rechtbankpapieren zou staan dat Raphael Cardi B alles heeft geleerd en dat zijn team verantwoordelijk is voor het nummer waarmee ze is doorgebroken: Bodak Yellow. Ook zou zij haar realityserie aan zijn contacten te danken hebben.