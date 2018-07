Model Izabel Goulart en voetballer Kevin Trapp zijn verloofd

In een video op Instagram toont het model haar verlovingsring. Het paar is momenteel op vakantie in Italië.

De 27-jarige profvoetballer en het 33-jarige model daten al meer dan twee jaar. Ze ontmoetten elkaar in Parijs.

In het bijschrift bij de verlovingsvideo meldt het model dat ze binnenkort mevrouw Trapp wordt. En ze schrijft: "Als je iemand ontmoet die je leven in alle opzichten verandert, dan weet je zeker hij de ware is. Kevin, Ich liebe dich."

Kevin Trapp schrijft bij dezelfde video op zijn eigen account: "Ik schiet woorden tekort om dit magische moment te beschrijven. Izabel is mijn toekomstige vrouw."